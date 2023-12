Maria De Filippi | i 62 anni di una professionista che somiglia alla sua tv ma non ai suoi programmi

Leggi su donnapop

(Di martedì 5 dicembre 2023) Proviamo, almeno per un momento, a prescindere dal nostro giudizio suiche conduce. Proviamo, anzi, a sospendere il nostro giudizio suiche conduce. Sarà più facile, in questo modo, comprendere (e apprezzare) il personaggio diDe, che non è soltanto una presentatrice, ma un’artigiana della tv. Unache porta sullo...