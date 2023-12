“Maria | ce ne andiamo” UeD | dopo la crisi e l’altra dama di mezzo la coppia lascia lo studio Insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Uomini e Donne, altra registrazione interessante. Decisiva per unanata nel programma. Le anticipazioni della nuova puntata si sono svolte il 4 dicembre e chi non ama le sorprese può già avere un assaggio di quanto vedremo in tv tra qualche settimana. Intanto si è saputo che Armando Incarnato era ancora assente dallo. Il motivo non è dato da sapere:il tanto acclamato ritorno in, il cavaliere napoletano continua a ignorare le domande dei fan, pur mostrandosi quotidianamente su Instagram. Per quanto riguarda il trono classico, invece, si legge sul Sito che Brando ha scelto di portare in esterna Raffaella e anche questa volta tra i due sono scattati baci appassionati. L’uscita ha però mandato su tutte le furie Beatriz, tanto che è di nuovo nata una discussione fortissima tra tronista e ...