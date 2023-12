Marelli | «Il rigore Acerbi-Osimhen? Io non avrei fischiato fallo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lucaha analizzato in collegamento con Dazn gli episodi più discussi di Napoli-Inter. Due in particolare hanno suscitato critiche nel giorno dopo. DUBBI – Lucaha detto: «Il contrasto tra Lautaro Martinez e Lobotka vede l’arbitro in controllo dell’azione. Giudica regolare il contrasto, lascia proseguire e arriva il gol di Calhanoglu. Non è un contrasto normale di gioco l’argentino che cintura l’avversario non permettendogli di continuare la corsa.piuttosto evidente, ma Var tirato fuori perché l’arbitro era a 5-6 metri di distanza. Ilsuè in una zona grigia come episodio. Ci sono opinioni, è soggettivo. C’è chi pensa sia leggero come contatto, chi invece no. Se l’arbitro avessenon sarebbe ...