Mangiano la pizza e scappano via | la denuncia del noto influencer napoletano | “Che senso ha? Abbiamo le immagini”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Giuseppe Russo è uncreatore della pagina “Il mio viaggio a Napoli” dove descrive le bellezze del territorio partenopeo per combattere i pregiudizi. Si tratta di un volto popolare sui social che un po’ di tempo fa, suo malgrado, fu coinvolto in una brutta storia: fu scambiato per un pericoloso narcotrafficante in aeroporto in Messico, dove fu trattenuto per oltre 2 ore. Adesso Russo si trova costretto a raccontare un’altra storia poco piacevole: nel suo ristorante “Il mio viaggio a Napoli” nei Quartieri Spagnoli un gruppo di 3 persone ha ben pensato di mangiare e poi di andare via senza pagare il conto. Il racconto di Giuseppe Russo: “Rispetto per chi lavora” Giuseppe Russo e la compagna Federica in un video hanno raccontato quello che è successo pochi giorni fa: “Era ...