Manchester United | la decisione sul futuro di un difensore

Altre News in Rete:

Polveriera United, Ten Hag si ribella: "Alle nostre spalle Così non è corretto"

(Inghilterra) - Ennesimo momento complesso per Erik Ten Hag sulla panchina delcon il pari di Champions sul campo del Galatasaray e la sconfitta in Premier con il Newcastle che complicano il cammino dei Red Devils in Europa e in Inghilterra. Alla vigilia della ...

Juve, ecco il prezzo per il doppio colpo dal Manchester United Calciomercato.com

Matic critica Pogba: "Al Manchester United era sempre in ritardo" Tutto Juve

Maignan Milan: non solo il Bayern, anche il Manchester United si muove

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Ouedeaogo. Passi avanti nella trattativa, le ultime novità Avanti con ...

Matic, che stoccata a Pogba: «Era sempre in ritardo». Poi l’aneddoto sulle multe

Intervenuto sul canale YouTube “YuPlanet“, Nemanja Matic ha svelato la differenza di comportamento tra i giocatori del Chelsea e quelli del Manchester United. Occasione per svelare un addetto su Paul ...