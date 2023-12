Altre News in Rete:

Diritti tv, la Premier sbanca ancora: confronto con la Serie A imbarazzante, la colpa non è solo degli stadi

Come dargli torto Per rendere l'idea: mentre il 12 novembre andava in scena il derby romano ( 0 - 0 ), allo Stanford Bridge Chelsea -finiva 3 - 3 . Sabato scorso, in Italia c'erano ...

Manchester City, Guardiola sicuro: “Vinceremo la Premier League” ItaSportPress

Diritti tv, la Premier sbanca ancora: confronto con la Serie A imbarazzante, la colpa non è solo degli stadi

Premier-Serie A, il confronto è imbarazzante: perché il nostro calcio è sprofondato e non riesce a risollevarsi ...

Aston Villa-Manchester City, Emery punta al sorpasso in Premier

Mercoledì 6 dicembre in particolare ci sarà un test speciale per Zaniolo e compagni: alle 21:15 va in scena Aston Villa-Manchester City, con la squadra di Guardiola che si sente un po’ sotto esame ...