Mamma ritira la figlia 12enne da scuola | “Deve concentrarsi sulla sua carriera da influencer e tiktoker”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 L’australiana Kat Clark, nota per i suoi 5.2 milioni di follower su TikTok, ha recentemente sollevato un acceso dibattito. Vincitrice del premio come migliore Creator del 2022, Clark ha rivelato nel podcast It’s All Her una decisione sorprendente riguardo l’educazione di suadodicenne. A causa degli impegni lavorativi dellanel mondo dell’influencing e la non compatibilità con gli orari scolastici, Clark ha optato per il ritiro temporaneo dallatradizionale a favore dell’home schooling. Questa scelta ha scatenato dibattiti tra esperti di pedagogia e genitori, mettendo in luce la crescente influenza dei social media sull’educazione dei giovani. L’home schooling, o istruzione domestica, è una forma educativa che permette un apprendimento ...