Maltempo a Roma Temporali e forti precipitazioni

(Di martedì 5 dicembre 2023)– Nella città di, l’attuale situazione meteorologica è caratterizzata da. Per la giornata di oggi, ovvero il 5 dicembre 2023, è stata emessa un’allerta meteo di colore giallo sull’intera area della Regione. Ilha iniziato a creare disagi sin dalle prime ore del mattino, con piogge intense che hanno colpito la Regione e particolari fenomeni sulle zone costiere. I n questo momento, c’è una situazione critica nella zona tra Fiumicino e Ostia, dove le autorità stanno intervenendo. Anche nella Capitale si stanno verificando rovesci molto intensi, che hanno causato i primi allagamenti a Termini.

