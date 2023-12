Madonna di Trevignano | la terribile profezia di Gisella Cardia su Roma

Leggi su howtodofor

(Di martedì 5 dicembre 2023) Che fine ha fatto? La sedicente veggente dino, che sostiene di parlare con lada sei anni e mezzo, ogni 3 del mese sale sulla collina per ascoltare le “confidenze” della madre di Gesù. L’ultima volta, come riporta il quotidiano “La Repubblica”, insieme a lei c’erano un centinaio di fedeli. Pochi rispetto al “pienone” registrato in occasione delle precedenti presunte apparizioni. “Siamo pochi, ma l’importante è lache ci segue”, ha dichiarato l’ex imprenditrice siciliana Maria Giuseppa Scarpulla, alias. L’ultimo messaggio affidato dallaalla veggente è catastrofico e inquietante: “Ci sarà un forte terremoto e l’altare della Patria sarà il primo ad ...