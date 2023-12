Luminarie a Roma |  5 posti dove fare assolutamente una tappa natalizia

Leggi su funweek

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma si colora di festa e porta il Natale tra le piazze e le stradine più belle della città! In tutta la Capitale si potranno osservare luminarie e decorazioni di ogni tipo, che rendano questo mese invernale molto più caloroso. — LEGGI ANCHE: — Sono i Panettoni artigianali più buoni di Roma: ecco dove acquistarli Le tappe da non perdere A partire da via Condotti fino a piazza di Spagna, passando per tutto il centro di Roma. Sono da ammirare, passeggiando nella città eterna per godersi ancora di più l’atmosfera natalizia. Stiamo parlando delle luminarie a diamante firmate Renault accompagnate da negozi ricoperti da luci. Non solo, sono state installate anche le luminarie a piazza San Lorenzo in Lucina, vicino a via del Corso, dove un albero di Natale si illumina di viola. Le luminarie dell’albero di Natale di Piazza Venezia Foto Shutterstock – immagine a scopo solo ...