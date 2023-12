L’ultima idea | eliminare il parto | “Liberiamo le donne dalla gravidanza”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il comandamento imperante è: tutto quel che si può fare, ebbene si faccia. Che era anche l’cardine di Hitler, il quale senza la protoinformatica non avrebbe potuto gestire così agevolmente 6 milioni di ebrei spediti ai forni. Oggi c’è qualcosa di simile e in fondo di più perverso, di più demoniaco se possibile, perché aggredisce la morte da prima della vita: si punta ailcome momento generativo, sostituendolo con procedure in provetta. Tipo la carne sintetica, altra issue dell’ideologia neoprogressista. Carne in provetta, feti in provetta. L’cardine viene magnificataStampa, testata progressista, con un pezzo molto, molto ambiguo e, per chi scrive, abbastanza ignobile, attribuito a una “scrittrice e ricercatrice” indipendente (da cosa, da chi?), tale Laura Tripaldi, 30 ...