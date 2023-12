Lotto | la “truffa” è geniale | ecco come li hanno scoperti

(Di martedì 5 dicembre 2023) e poi cos’trovato dentro la ricevitoria. La storia raccontata da Repubblica All’inizio si pensava ad un colpo di genio, uno di quelli matematici che riescono, forse, a farti vincere alla lotteria e al. Qualcuno ci è riuscito nel corso degli anni, da quando esiste il gioco, ma dopo i dovuti controlli i finanzieri di Torinoscoperto altro. E andiamo a vedere che cosa. La notizia è riportata da Repubblica. Con l’inchiesta che è partita da una serie di vincite oltre il normale, e vale a dire oltre quello che di solito è il numero percentuale di colpi alche riescono in Italia. Si pensava, appunto, a quello che era un sistema così importante che permetteva di sbancare. Ma così non è stato e sempre secondo il quotidiano ci sarebbero anche altre tabaccherie che“inventato” ...

Altre News in Rete:

Pregiudicato doglianese torna in manette: per gli inquirenti ci sarebbe lui dietro decine di truffe ai danni di produttori di vino

Unanaturalmente, come quelle per le quali Roberto Sardi è ora tornato dietro le sbarre, ... Per il ritiro del primodi merce l'uomo usava mandare un fidato complice mentre " va da sé " il ...

La truffa dei tabaccai che sbancano il lotto La Repubblica

"Tabaccaio di Torino trova il sistema per sbancare il Lotto", la ... Assopoker

Due super vincite in Calabria: festeggiano Cosenza e Casali del Manco

La Calabria trionfa nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto grazie a due vincite che la rendono una delle protagoniste assolute ...

“Tabaccaio di Torino trova il sistema per sbancare il Lotto”, la Procura non ci casca e apre un’inchiesta

In una storia che sembra uscire da un romanzo di truffe e colpi di genio ... Una vicenda che richiama alla mente di antichi stratagemmi e trucchi per vincere al gioco del Lotto. A seguito di una ...