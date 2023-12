Lombardia | Majorino Pd | ' conferma Lo Palo a presidenza Arpa vergognosa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "Per la giunta Fontana non ci sono elementi per rimuovere Lucia Lodalladi, nonostante le dichiarazioni con cui aveva negato l'influenza umana sulla crisi climatica in corso e nonostante la mozione di sfiducia passata a voto segreto tre settimane fa. Alla insistente richiesta affinché Fontana riferisse in Aula, nel tardo pomeriggio di oggi il sottosegretario Mauro Piazza (Lega) ha dichiarato che la Giunta, dopo una valutazione, ha ritenuto dire Loa capo dell'agenzia per la protezione dell'ambiente". Lo riferisce il capogruppo del Pd Pierfrancesco, spiegando i motivi alla base della protesta scoppiata quest'oggi dai banchi del centrosinistra al Consiglio regionale della ...