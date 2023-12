Lombardia | Lucchini | ' finanziamenti per oltre 10 milioni per associazioni volontariato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "Siete un'eccellenza per lae un'iniezione di fiducia per il futuro di tutti noi". Così il presidente della RegioneAttilio Fontana, all'estero per impegni istituzionali, ha voluto salutare attraverso un videomessaggio tutti i volontari lombardi impegnati nel sociale. A loro è stato dedicato, oggi all'auditorium Testori di Milano, l'evento 'Fianco a fianco', organizzato in occasione della Giornata mondiale delistituita dalle Nazioni unite nel 1985, che si celebra il 5 dicembre di ogni anno. Laè regione benchmark in campo sociale con le sue 15.692 realtà che si occupano disociale ufficialmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) su un totale di 116.654 a livello nazionale. In altre parole, ...