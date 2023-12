Logitech svela le rivoluzionarie cuffie ASTRO A50 X per il gaming console

(Di martedì 5 dicembre 2023)G, presenta leA50 X LIGHTSPEED, il nuovo vertice della quinta generazione delle celebriA50, caratterizzate dalla connessione wireless tramite Base Station Queste, progettate appositamente per garantire un’esperienza di gioco insuperabile su, incarnano l’eccellenza nel settore.A50 X Lightspeed:wireless di quinta generazione Leda gioco wirelessA50 X LIGHTSPEED + Base Station incorporano le più recenti innovazioni nell’ambito dell’audio e della connettività. Presentano la nuova tecnologia PLAYSYNC per una connessione rapida e semplice, consentendo uno switch istantaneo tra XBOX, PS5 e PC con una singola pressione. I ...

