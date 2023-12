L' oblio oncologico è legge

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno diche prevede l'. I voti favorevoli sono stati 139 e al termine della votazione c'è stato un lungo applauso da parte dell'emiciclo. Il provvedimento da tempo atteso prevede una serie di norme per il diritto all'delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti di queste ultime. In particolare, il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando sia trascorso un determinato numero di anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della ...