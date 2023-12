L' oblio oncologico è legge Le novità in 5 punti

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Stop alle discriminazioni, e maggiore tutela dei diritti per chi è stato ammalato di cancro e ne è guarito. Il Senato ha approvato all'unanimità, e in via definitiva, il ddl sul diritto all'per le persone che sono state affette da patologie oncologiche. Il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute - e in particolare sulle patologie oncologiche pregresse - scatta dopo 5 anni per chi si è ammalato entro i 21 anni, dopo dieci negli altri casi e sempre in assenza di recidiva. Vale, per fare alcuni esempi, in caso di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari ma anche per le adozioni. I 5della nuovaDiritto all'nel rispetto della Costituzione e delle convenzioni internazionali L'articolo 1 definisce l'oggetto e ...