L'oblio oncologico è legge. Di cosa si tratta e come migliora la vita della persone

(Di martedì 5 dicembre 2023) Approvato oggi dal Senato con 139 voti favorevoli il disegno disull', permetterà a chiunque sia stato affetto da patologie oncologiche di non essere più discriminato

