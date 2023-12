L’oblio oncologico diventa legge | via libera definitiva del Senato | tutela le persone guarite

(Di martedì 5 dicembre 2023) Viadefinitivo delalla norma:leche hanno avuto malattie oncologiche e risultano clinicamente(dopo dieci anni). Potranno accendere un mutuo, avere un prestito, stipulare assicurazioni, adottare un minoreò A chi ha avuto un tumore e ha terminato le cure da più di dieci anni non potrà più essere proibito di accendere un mutuo, avere un prestito, stipulare un assicurazione, nemmeno adottare un bambino. Oggi, 5 dicembre, è stata approvata all’unanimità lasul cosiddetto «oblio». Lo scorso agosto la Camera dei Deputati aveva pronunciato il primo sì, all’unanimità, alle «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e ladei diritti delleche sono state affette ...

Roma, 5 dic. "'aula del Senato ha approvato all'unanimità, con 139 voti, in via definitiva, il disegno di legge sull'. Il provvedimento era già stato approvato all'unanimità dalla Camera in prima ...

