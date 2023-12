Lo Voi | “A Roma oltre 10 casi al giorno di violenza sulle donne”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Quello delladi genere anche aè una straordinaria e permanente emergenza. Nel 2023 sono stati avviati 8.433 nuovi procedimenti e avanzate 700 misure cautelari dalla Procura, quasi tutte accolte”. È quanto ha detto oggi il procuratore di, Francesco Lo Voi, nel corso di un incontro stampa per illustrare le principale attività svolte nel 2023 dalla Procura capitolina. Sul tema delle violenze, in particolare, Lo Voi ha spiegato che il codice rosso “è stato attivato in 3.392che equivale ad altre 10al”. Lo Voi: “Quello delladi genere anche aè una straordinaria e permanente emergenza” “I numeri sono noiosi da ascoltare – ha detto ancora Lo Voi -, ma sono ...