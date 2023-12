Lo struggente ricordo di Elena per Giulia | “Ora sei in mezzo alle stelle”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Ci sono tante parole che potrei dire in questo momento, ma ho deciso di regalarvi un pezzo di, una parte di quella persona fantastica come la conoscevo io, sperando che vi lasci il segno come ha fatto con me, perché me la porterò per sempre dentro”. CosìCecchettin ha voluto ricordare la sorella durante i funerali.Leggi anche: Funerali diCecchettin, le parole strazianti di Gino Cecchettin: “Addio, amore mio” – diretta: “Sei sempre stata il mio angelo custode” La lettera letta durante i funerali dacontinuava così: “Ora ti vedo in, che fai a metà gelato con la mamma. Continuerai a essere il mio angelo custode perché in fin dei conti lo sei sempre stata”. “Era ...