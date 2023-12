Lo stress è come l’influenza | è contagioso

Leggi su dilei

(Di martedì 5 dicembre 2023) Viviamo le nostre giornate con estrema frenesia, facendo lo slalom tra gli impegni personali, familiari e professionali con l’unico obiettivo di spuntare, entro le 24 ore, la lista di tutte le cose da fare. Lo facciamo perché sappiamo bene che chi si ferma è perduto e che la nostra società tende a non perdonare chi resta indietro. Così corriamo, e lo facciamo sempre. Ci lasciamo sopraffare dal caos e dal disordine dei giorni, dalloche è diventato virale. Non è un caso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia parlato di questa condizione psicofisical’epidemia del 21° secolo. Secondo una ricerca condotta da Assosalute, infatti, 9 italiani su 10 soffrono di qualche disturbo legato proprio allo. La colpa starebbe proprio nello stile di vita che abbracciamo ogni giorno. Ma non è tutto perché, secondo una recente ...