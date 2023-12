Lo strazio dei bimbi israeliani liberati da Hamas

Leggi su notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) La pediatra che segue questi fanciulli strappati alle loro famiglie: “Ci vorranno anni per rimediare e recuperare i traumi” “Un bambino di tre anni mi ha detto che durante il viaggio a bordo di un trattore dal kibbutz dell’eccidio il sette ottobre ai tunnel di Gaza vicino a lui c’era un uomo rosso, lo ha anche disegnato. A quell’età un bambino non parla esplicitamente della morte, la raffigura in modo allegorico, quasi certamente quella figura rossa era un altro ostaggio insanguinato, morto o moribondo, magari qualcuno a lui familiare. Le parole sono della pediatra Efrat Harlev, una donna molto importante che si sta prendendo cura dei bambini che sono stati rapiti da. E’ lei che li segue, è lei che cerca di alleviare il loro dolore, non solo da un punto di vista medico, ma anche psicologico. Non sarà facile perché il trauma che hanno subito è profondo e ...