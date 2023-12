Liverpool | Klopp sul cambio in panchina nello Sheffield United | “Analisi da cestinare”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Loha esonerato il tecnico Paul Heckingbottom, richiamando inChris Wilder, che aveva già allenato i blades dal 2016 al 2021, centrando una doppia promozione dalla terza divisione alla Premier League. Il nuovo tecnico esordirà subito contro ilnel turno infrasettimanale di domani. Il tecnico dei Reds Jurgenha reagito con una battuta aldi allenatore degli avversari: “Dobbiamotutte lefatte sullo“, ha detto sorridendo in conferenza stampa. L’ex Borussia Dortmund ha poi proseguito: “Dobbiamo concentrarci su noi stessi: non credo che cambierà molto: cosa potrà succedere in così breve tempo? Non dobbiamo pensarci troppo. Dovremmo prepararci per una partita di ...