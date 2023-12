LIVE – Pontedera-Pescara 0-4 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di recuperi nel Girone B diC dove si sfideranno. E’ piena lotta ai playoff per le due squadre che si trovano distanziate da un solo punto in classifica:sesto a quota 24,a quota 23 al settimo posto. Un successo perterrebbe entrambi le compagini nei quarti alti della classifica, con l’ambizione di potersi spingere negli ambienti nobili del Girone. Sportafce.it sarà con voi per raccontare il match. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-4 (16? Cuppone, 37? Merola, 44? Milani, 56? Merola) 56? – POKER DEL! MEROLA FA DOPPIETTA! Sinistro dal limite dell’area del ...