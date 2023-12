LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Le staffette 4×50 si giocano l’oro con la Gran Bretagna! Benedetta Pilato a caccia della finale

Leggi su oasport

16.45: Non ci saranno azzurre al via nella primadi serata, quella dei 400 misti che potrebbe essere affare tutto britannico con le favorite Freya Colbert e Abbie Wood, che hanno fatto segnare i primi due tempi in mattinata 16.43: Scatta l'Europeo in vasca corta e c'è subito tanta Italia in gara, con buone possibilità di muovere il medagliere fin dalla prima giornata di gare. 16.40: Buongiorno e bentrovati alla prima giornata di gare degli Europei in vasca corta a Otopeni in Romania.