LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Ciampi e Marco De Tullio in finale dei 400 sl! Mora avanti nei 50 dorso | attesa per Benedetta Pilato

(Di martedì 5 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 9.31: L’olandese Schouten vince la seconda batteria con 1’04?31, seconda Thormhalm in 1’05?83, quarto posto di Bottazzo che era partita forte, poi è calata alla distanza con 1’06?22. Ora Fangio nell’ultima batteria 9.28.con 1’05?21 vince la prima batteria, Martina Carraro è seconda con 1’05?26, terza la bulgara Petkova con 1’05?63. Ora Bottazzo nella terza batteria 9.28: Ai 50 Carraro, Romanjuk,9.26: La finlandese Metsakonkola vince la prima batteria dei 100 rana con 49?80, orae Carraro nella seconda di quattro batterie 9.23: Questi i semifinalisti dei 50: Tomac, Braunschweig, Tribuntsov, Popescu, Anghel, Ryan, Knedla, ...

