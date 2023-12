LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | alle 8 30 le batterie Subito Benedetta Pilato e Quadarella

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Programma, Orari, Tv e streaming della prima giornata deglidi Otopeni – Il programma deglidi Otopeni – La presentazione della prima giornata – I convocati dell’Italia per glidi Otopeni – Le possibilità di medaglia degli azzurri a Otopeni– Le iscrizioni degli italiani gara per gara – L’Europeo di– La presentazione del Ct Cesare Butini – Glidi Thomas Ceccon Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di gare deglidiin vasca corta a Otopeni in Romania. Scatta ...