LIVE – Italia-Svizzera | Nations League Femminile 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo la grande impresa in Spagna, l’ritorna a giocare in casa contro lasempre per quanto concerne la. La vittoria contro le Campionesse del Mondo ha ridato carica e vita e ha testimoniato i grandi progressi compiuti in questo ultimo periodo. Ora le azzurre avranno il compito di battere laper continuare ad inseguire Spagna e Svezia (a pari punti) per i primi due posti nel girone della competizione. Sportface.it vi offrirà latestuale del match che partirà alle 19.00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHSportFace.