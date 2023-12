LIVE Italia-Svizzera | Nations League calcio femminile in DIRETTA | le azzurre si giocano il secondo posto!

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, partita decisiva per ledi Soncin. L’ha battuto la Spagna campione del Mondo in, in una partita storica. Ora ledevono affrontare la, già destinate alla retrocessione con 3 punti e 14 goal subiti in 5 gare. L’obiettivo per leè fare meglio della Svezia, che ha 7 punti come l’. Le scandinave giocheranno contro la ...