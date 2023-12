LIVE Conegliano-Stoccarda 1-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 14-7 | Pantere in fuga nel secondo parziale

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-8 Errore di Squarcini al termine di uno scambio infinito. 16-7 Aceeee di Wolosz! 15-7 Errore in fast di Timmerman. 14-7 Pipe in contrattacco di Robinson-Cook. 13-7 Errore in attacco di Segura. 12-7 Ace di Haneline. 12-6 Segura trova le mani del muro da posto quattro. 12-5 Muroneee di De Kruijf su Rivers! 11-5 Fast vincente di Haneline. 11-4 Errore da posto quattro di Hart. 10-4 Wolosz serve una gamma ad Haak. 9-4 Rivers trova le mani del muro di Robinson-Cook. 9-3 Invasione a rete di Hart. 8-3 Aceeeee di Haak! 7-3 Contrattacco vincente di Robinson-Cook. 6-3 Errore di Strubbe dai nove metri. 5-3 Hart sfonda sulle mani del muro. 5-2 Lunga la battuta di Segura. 4-2 Primo tempo di Strubbe. 4-1 Bordata in diagonale di Haak da posto due. 3-1 Invasione a rete di Squarcini. 3-0 Aceee di Wolosz. 2-0 Errore in attacco ...