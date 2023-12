LIVE Conegliano-Stoccarda 0-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 11-5 | inizio aggressivo per le Pantere!

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-7 Pallonetto spinto di Hart. 12-6 In rete il servizio di Rivers. 11-6 Errore in battuta di Haak. 11-5 Intesa perfetta tra Wolosz e De Kruijf, time-out. 10-5 Questa volta Haak chiude di potenza, miracolo in precedenza di De Gennaro. 9-5 Invasione a rete di de Kruijf al termine di uno scambio infinito. 9-4 Errore in attacco di Rivers. 8-4 Pallonetto dietro al muro di Haak. 7-4 Diagonale profonda di Robinson-Cook. 6-4 Bordata di Rivers da posto quattro. 6-3 Ancoraaaaa servizio vincente di Lanier. 5-3 Aceeee di Lanier! 4-3 Robinson-Cook sfonda sulle mani del muro avversario. 3-3 Contrattacco a segno di Haak. 2-3 Risponde al centro Squarcini. 1-3 Fast vincente di Strubbe. 1-2 Sbaglia questa volta il servizio Haneline. 0-2 Ace di Haneline. 0-1 Si parte con una pipe di Rivers. 20:30 ...