LIVE – Atalanta U23-Triestina 2-1 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di recuperi inC, nel cui Girone A si sfiderannoUnder 23 e. Le due squadre stanno attraversando un periodo buono di salute, con i piani alti della classifica che le aspettano. L’insegue un piazzamento al quinto posto, posizione che sarebbe possibile se dovesse trovare la vittoria contro la. La squadra di Tessere, invece, è terza in classifica ma una vittoria oggi la porterebbe al secondo posto, a sole due lunghezze dalla capolista Mantova. Match dunque tutto da vivere. COME SEGUIRLO Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHUnder 23-2-1 (4? Cisse, 41? Ghislandi, 69? Adorante) 69? – Adorante dal nulla, ...