L' Italia dice addio a Gulia Cecchettin Il padre | Deve essere il punto di svolta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un fiume di gente si è riversato in piazza a Padova davanti alla basilica di Santa Giustina dove si sono tenuti i funerali di Giulia, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. C'è l'omaggio delle istituzioni, sono presenti il ministro della Giustizia, Carlo Nordio in rappresentanza del governo, il presidente della regione Veneto Luca Zaia e una quarantina di sindaci del Padovano, ma anche dal Veneto e dal Friuli. Ci sono le corone di fiori delle più alte cariche dello Stato e il pensiero del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, intervenendo al Quirinale, dedica un pensiero a Giulia sottolineando che «il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, questo va ribadito con forza nel momento in cui sono in corso i funerali». Ma, sopra ogni cosa, c'è la presenza di oltre 10mila persone ...