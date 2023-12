L’Italia che fa gola | fondo saudita in pressing fra hotel | yacht e auto di lusso

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il made in Italy di pregio risveglia l’appetito degli investitori internazionali, a caccia di buone occasioni di ingresso nel capitale di società quotate e non. Fra i più attivi i fondi mediorientali, che hanno messo gli occhi su alcuni gioielli italiani come glidied alcune società promettenti, come Technogym. Gli occhi sono puntati soprattutto su PIF,sovrano, che ha messo a segno nel giro di pochi giorni alcune acquisizioni 0 di rilievo come quella deglidi Rocco Forte e di Technogym lo scorso fine settimana. Fra le aree di interesse anche il calcio. Non si esclude che PIF possa tornare a guardare all’Inter dopo aver riòebvato lo scorso anno il Newcastle. L’acquisizione d Rocco Forte Public Investment Fund (PIF) ha stipulato un accordo ...