Lionel Messi incoronato dal “Time” come “Atleta dell’anno 2023”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un altro trofeo per, dopo la Coppa del Mondo 2022 in Qatar e il Pallone d’Oro, l’ottavo per lui. Adesso per la pulce arriva anche il premio di ‘‘ da parte di ‘‘. L’autorevole rivista Usa motiva così la decisione: “è riuscito a fare ciò che un tempo sembrava impossibile: far diventare gli Stati Uniti un paese calcistico“. Così il ‘’ dedica atutta la copertina, e in un lungo articolo ricorda cheha preferito la MLS all’Arabia Saudita. “La mia prima scelta sarebbe stata di tornare al Barcellona – le parole della Pulce alla rivista americana -, ma non è stato possibile. Così avevo due scelte, l’Arabia Saudita, Paese di cui sono ambasciatore turistico e che mi è ...

