L’Intelligenza Artificiale fa bene al Pil e alle imprese Il rapporto di Tim

Leggi su formiche

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si scrive Intelligenza, si legge crescita. E a guardare i numeri, non c’è da stupirsi. Con un valore stimato in 1,9 miliardi di euro nel 2023, in crescita fino a 6,6 miliardi nel 2027, il mercato dell’IA è in forte sviluppo anche in Italia, sostenuto principalmente dagli investimenti dei comparti finance, telecomunicazioni e IT, manifattura e retail e con ulteriore potenziale di crescita nei settori dell’assistenza sanitaria, della Pubblica amministrazione e dell’agricoltura. Sono queste alcune delle principali evidenze delin Italia – mercato, innovazione, sviluppi realizzato dal Centro studi Tim in collaborazione con Intesa San Paolo Innovation Center, il centro di competenza del gruppo bancario a supporto dello sviluppo delle startup e dell’ecosistema dell’innovazione ...