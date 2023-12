L’inchiesta contro Vannacci servirà a punire lui o a ‘rieducare’ le forze armate?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il discusso generale Roberto, già comandante degli Incursori del 9° reggimento Col Moschin e della Brigata Paracadutisti Folgore, con una vasta esperienza operativa in ambitospeciali e di comandi operativi, ha da poco ricevuto l’incarico di coordinamento del capo di stato maggiore del comando delleoperative terrestri.nel periodo 2013-14 era tornato in Afghanistan quale Capo di Stato Maggiore delleSpeciali della Nato e nel 2017 era stato impiegato per un anno in Iraq quale Comandante del Contingente nazionale terrestre dell’operazione Prima Parthica e quale Deputy Commanding General for Training della Coalizione anti ISIS nell’ambito dell’Operation Inherent Resolve. Ora diventerà responsabile dell’indirizzo delle attività di approntamento e costituirà lo staff per ...