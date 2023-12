L’FBI non ha annunciato che «il Pizzagate è reale»

Leggi su facta.news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il 25 novembre 2023 è stato pubblicato su X lo screenshot di un articolo intitolato “fa un importante annuncio: ‘’”. Il riferimento è alla teoria del complotto infondata «» nata nel 2016, che associa il Partito Democratico statunitense alla pedofilia e agli abusi rituali satanici che si sarebbero verificati nello scantinato di una pizzeria a Washington D.C. Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia falsa. Non esiste alcun riscontro di una dichiarazione in cuiafferma che il. La notizia infondata è stata originariamente pubblicata il 23 novembre 2023 da The People’s voice, sito precedentemente conosciuto come NewsPunch, noto per diffondere notizie false e infondate su svariate ...