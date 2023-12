L’ex ragazzo di Letizia si sfoga | “Come ho reagito al bacio con Paolo”

Leggi su biccy

(Di martedì 5 dicembre 2023)Petris è entrata al Grande Fratello da fidanzata e in più occasioni ha parlato della sua storia con Andrea Contadini. Il giovane però dopo aver visto un avvicinamento tra la sua fidanzata eMasella ha inviato una lettera che ha portato la gieffina a chiudere la relazione. Adesso in un’intervista rilasciata a Fan Pagediha commentato il comportamento della concorrente e ha dettoha preso ilcon. Una cosa è certa: non ci sarà nessun confronto al Grande Fratello, il calciatore ha detto che il mondo della tv non fa per lui e che non ha più nulla da dire all’inquilina.dirompe il silenzio. “Prima di inviarle la lettera ho captato ...