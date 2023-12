L' ex ladra spiega come proteggere casa in sei mosse

(Di martedì 5 dicembre 2023) Oltre centomila follower su Tik Tok per l'examericana Jennifer Gomez che, adesso, dà consigli sul'appartamento da quei punti deboli che per lei sono valsi una fortuna: ecco quali

Altre News in Rete:

Ilary Blasi e quella proposta irricevibile di Totti: "Mi chiese di tagliare i ponti con la mia amica, di cancellarmi dai social e smettere ...

È stata un'umiliazione come donna e come madre",la showgirl, specificando che lei non ha ... "Quindi non ero solo mignotta, ma pure". Passaggi forti, che sono stati ripresi anche sui ...

Non è iPhone, ladri restituiscono Android - macitynet.it macitynet.it

Notte con i ladri davanti a casa. Il proprietario: «Siamo preoccupati» Ticinonline

Furti in casa, ex ladra professionista rivela: «Ecco come proteggere gli appartamenti da effrazioni durante le feste di Natale»

Quasi sempre, spiega, le cassaforti casalinghe sono di piccole dimensioni, «perciò i ladri possono letteralmente prenderle in mano e fuggire senza dilungarsi ulteriormente, aprendola con calma più ...

Falconara Ladri da “Foto In”, oltre 10mila euro il valore del bottino

I malviventi sono entrati in piena notte razziando rapidamente macchine fotografiche, obiettivi, flash e anche un grande scatolone pieno di cornici, album e gadget ...