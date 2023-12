L’esonero è UFFICIALE | in panchina arriva Cannavaro

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 dicembre 2023) Fabioè pronto a rimettersi in sella in una nuova esperienza da allenatore, la squadra ha esonerato l’allenatore Kluivert e in pole per sostituirlo c’è proprio l’ex Benevento. L’ex difensore della nazionale italiana e capitano nello storico mondiale tedesco del 2006, Fabio, pronto a ritornare in. Dopo le esperienze oltre Europa, con club come Guengzhou, Al-Nassr, nazionale cinese e il ritorno in patria da allenatore del Benevento che non gli ha portato molta fortuna, il centrale ex Juventus è pronto a rilanciarsi dove già un italiano ha fatto bene. La squadra turca dell’Adana Demirspor ha esonerato il tecnico Patrick Kluivert ed è in trattativa conper sostituirlo. Andrebbe dove l’ex Fiorentina ed ora ct della Turchia Vincenzo Montella fece molto bene. Fabio ...