L' ereditiera super ricca fa un appello scioccante all' UE | Tassate di più quelli come me

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 dicembre 2023) Una giovanesi fa avanti chiedendo all'Unione Europea di tassare di più iricchi. Una mossa coraggiosa e insolita, che potrebbe portare a un cambiamento significativo nella distribuzione della ricchezza. Scopriamo chi è e cosa ha proposto. Il coraggiosodi Marlene Engelhorn Marlene Engelhorn,del gigante della chimica Basf, ha deciso di fare la sua parte nella lotta contro la povertà e il cambiamento climatico. Ha lanciato undiretto all'Unione Europea chiedendo una maggiore tassazione suiricchilei. La questione della redistribuzione della ricchezza sta diventando sempre più urgente, non solo in Italia, ma in tutta l'Europa. Attualmente, solo una piccola percentuale delle tasse pagate dai miliardari finisce ...