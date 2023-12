Leoni | Gattopardi di Sicilia

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca ha organizzato a Catania una delle iniziative culturali più prestigiose degli ultimi anni. Due Gran Balli, due Conferenze Spettacolo e l’opera “La Traviata”, tra la Biblioteca Ursino Recupero, l’Università di Catania, il Teatro Massimo Bellini, la Sala Bellini del Comune di Catania con la collaborazione anche di Disney+, del Conservatorio Bellini, del Liceo Coreutico Musco, del Palazzo Marletta Luxury House Hotel, dei Lions, del Rotary Club Catania Nord. La Compagnia Nazionale di Danza Storica è universalmente riconosciuta come la “COMPAGNIA DEL GATTOPARDO” per l’impegno profuso in 35 anni nella promozione dellanel Mondo, attraverso il romanzo di Tomasi di Lampedusa e l’inimitabile successo cinematografico di Luchino Visconti (il GRAN BALLO DEL GATTOPARDO ad esempio, è un format della CNDS). ...