Lenovo lancia il nuovo lettore multimediale Chromebox Micro

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Durante l'evento Digital Signage Experience,ha svelato il suo: il. Questo dispositivo rappresenta unapproccio nel mondo dei, offrendo un design ultrasottile e leggero unito a prestazioni di alto livello, garantendo al contempo sicurezza e semplicità nella gestione grazie a ChromeOS. Il mercato delle soluzioni di digital signage è in rapida crescita, con previsioni che indicano un valore di 25 miliardi di dollari entro il 2022 e una continua espansione negli anni a venire. L'innovazione in settori come il retail, l'ospitalità, la sanità e l'istruzione sta guidando questa crescita, con una domanda sempre più forte per soluzioni digitali che siano allo stesso tempo ...