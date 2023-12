Legambiente | delegati irpini al Congresso Nazionale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl XIIditenutosi presso l’auditorium Massimo di Roma ha visto il rinnovo delle cariche sociali regionali, con la conferma di Stefano Ciafanie Giorgio Zampetti nel ruolo di Presidente e Direttore regionale.Avellino sarà per la prima volta rappresentata in seno all’assembleadeicon la nomina di Antonio Di Gisi, e nel consiglioda Antonio Dello Iaco. «Questoci ha dimostrato nuovamente, che abbiamo compiuto la giusta scelta, entrare a far parte degli organi statutari ci emoziona e ci spinge ad impegnarci ancora di più. Alci siamo detti di sognare forte, e noi prendiamo molto sul serio i nostri sogni». – la dichiarazione di Antonio Di ...