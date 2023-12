Lega Pro | ferma condanna per fatti violenti in Casertana – Foggia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Caserta. Si è riunito oggi, presente il presidente Matteo Marani, il Comitato Etico dellaPro. Tra i temi quello della, condivisa conPro, dei gravidi violenza tra tifoserie accaduti ieri a Caserta in occasione della partita tra. “Condanniamo con durezza gli episodi accaduti a Caserta, raccoglieremo tutti gli atti perché vengano esaminati e presi i giusti provvedimenti” ha detto il presidente del Comitato Etico Francesco Cirillo. Il Comitato Etico diPro ha discusso anche di cyberbullismo, sensibilizzazione sul tema del rispetto della parità di genere ed ha evidenziato preoccupazione per il ritorno delle scommesse nel mondo del calcio. Con il presidente prefetto Cirillo hanno partecipato alla ...

