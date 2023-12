L' educazione sentimentale nelle scuole affidiamola all' ex allenatore del Piacenza

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 dicembre 2023) Io, se fossi ministro dell’istruzione, affiderei l’a Gigi Cagni, facendogli fare un tour in ogni singola scuola d’Italia. Ricordo distintamente che l’exdelsi arrabbiava coi suoi giocatori quando esultavano smodatamente dopo un goal, prendendosela vieppiù se correvano ad abbracciarlo. Ho ripescato l’intervista in cui spiegava perché, su un Guerin Sportivo vecchio di trent’anni: “Sono dell’idea che chi eccede nei festeggiamenti esageri anche quando le cose vanno male. Comportamenti secondo me negativi, che non aiutano a crescere e impediscono di analizzare con raziocinio gli avvenimenti”. Anche per chi non gioca a calcio, mi sembra un insegnamento più che degno. La nostra società ha sistematicamente fatto leva sull’esasperazione dei sentimenti, riducendo l’identità ...