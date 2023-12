Leclerc | rinnovo-monstre con la Ferrari | quanti milioni all' anno incasserà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) A Maranello fa molto freddo in questi giorni, e non solo per i rigori dell'inverno. Si è chiusa una delle stagioni più deludenti e malinconiche della storia del Reparto Corse, un tempo vanto della fabbrica creata da Enzo che non considerava una buona notizia neppure un secondo posto. Neppure l'unica vittoria ottenuta in campionato da una vettura che non fosse una Red Bull - e stiamo parlando del gran premio di Singapore conquistato da Carlos Sainz- resta una consolazione degna per una scuderia che non vince un mondiale dal 2007, l'di Kimi Raikkonen iridato. Unica certezza per il presidente John Elkann e il team manager francese Fred Vasseur resta quindi Charles, il ragazzo monegasco sul quale laha puntato tutte le sue fiches cinque anni fa e al quale continua a non dare una vettura degna del passato glorioso del ...