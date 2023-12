Le scadenze fiscali di dicembre 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Numerose e importanti ledi, dall’appuntamento con il saldo IMUall’acconto IVA di chiusura d’anno. In calendario anche la regolarizzazione in materia di scontrino elettronico e il ravvedimento speciale Fisco protagonista anche a, con un calendario fitto die adempimenti per imprese, professionisti, dipendenti e pensionati. Ad aprire il